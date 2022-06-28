15 человек из 36, которые считались пропавшими без вести после ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге, найдены и идентифицированы.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский на брифинге, во вторник, 28 июня.

"У нас есть 18 тел погибших. 21 человек пропал без вести. Часть из них могут быть среди тех 18-ти, которые уже найдены", - сказал он.

По словам Монастырского, опознать тела некоторых погибших не могут из-за того, что они сильно обгорели. Идентификацию будут проводить при помощи экспертизы ДНК, на это уйдет несколько дней.

Напомним, в Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим.

Тем временем, в РФ заявили, что в Кременчуге били "по ангарам с оружием из США" и что ТРЦ не работал.

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