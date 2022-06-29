В среду, 29 июня, в Украине идет уже 126-й день войны с Россией.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. Его пытаются взять в окружение и атакуют с юга. Город под сильными обстрелами.

В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне вчера нанесли ракетные удары по Славянску

Обстреливали вчера Николаев, Очаков и Одесскую область.

В Кременчуге, где 27 июня РФ ударила ракетами по торговому центру, число погибших дошло до 25 человек.

Подробнее читайте в итогах за 28 июня.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

29 июня

08.55 В Украину поездом из польского Перемышля едет президент Индонезии Джоко Видодо. Сегодня он будет в Киеве. Это первый визит президента Индонезии в Украину.

08.45 На оккупированной части Херсонской области начата подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России.

Об этом российским СМИ заявил "замглавы администрации" Кирилл Стремоусов.

08.33 Сегодня из Покровска (Донецкая область) во Львов отправится эвакуационный поезд. Он будет ехать через Днепр. Отправление запланировано на 16.30.

08.25 По состоянию на 08.20 известно уже о 3 погибших и 5 раненых в Николаеве после утреннего обстрела, когда было попадание в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

08.01 В Лисичанске, после того, как под обстрел РФ попали люди, которые стояли в очереди за водой, более 20 человек получили очень серьезные ранения.

Об этом сообщает глава области Сергей Гайдай.

По его словам, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двоих детей – 14 и 15 лет – которые также находились в очереди за водой 27 июня. Есть раненые жители Лисичанска и во Львове. У многих местных жителей тяжелые повреждения.

Напомним, что 27 июня в Лисичанске "Ураган" ударил по очереди возле цистерны с водой. Восемь человек погибли, 21 ранены.

07.55 После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненных, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ДСНС.

07.30 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. У границы Сумской области российские военные разместили установки "Град".

2. К северу от Славянска основные усилия РФ сосредоточены на выходе на линию Богородичное-Краснополье.

3. Под обстрелами Серебрянка - населенный пункт у трассы из Лисичанска в Северск, которую, видимо, тоже пытаются перерезать (как и дорогу из Лисичанска в Бахмут).

4. На окружении Лисичанска сосредоточены основные усилия противника. Продолжается штурм Верхнекаменки, где находится Лисичанский НПЗ, со стороны Волчеяровки.

5. Противник имеет частичный успех у трассы Е40 между захваченным Светлодарском и Бахмутом. Россияне закрепляются в селе Клиновое у этой дороги.

6. Войска РФ перебросили одну батальонную тактическую группу на криворожское направление, где идут попытки отбить у ВСУ недавно занятые позиции. Между Херсоном и Николаевым развернули еще одну систему ПВО С-300.

07.15 Момент прилета ракеты в Кременчуге. Видео показал Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

По словам президента, эти кадры доказывают, что удар наносился по ТРЦ, а не соседнему заводу, как утверждают россияне.

07.11 Под завалами транспортной компании в Днепре, куда вчера ударил "Калибр", нашли тела двух погибших - мужчины и женщины, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

07.05 Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в Николаеве. Он написал, что на месте спасатели и скорые.

06.32 Пишут, что с утра в Николаеве и Херсоне слышны взрывы.

06.05 Вчера за сутки из-за обстрелов в Сумской области двое мирных жителей погибли, трое ранены. Об этом сообщил глава области Дмитрий Живицкий.

"Были авиационные обстрелы: россияне запустили около 20 ракет с вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. Все прилеты – Краснопольская и Миропольская общины" - написал губернатор.

Также было около 30 прилетов из реактивных систем залпового огня "Град", около 50 артиллерийских выстрелов из САУ. Все в Краснопольской громаде.

После полудня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство. И еще одно - вечером.

05.50 Иностранные инвесторы, которые из-за санкций так и не смогли получить выплаты по российским суверенным еврооблигациям решают сейчас вопрос о том, добиваться ли компенсации по этим бумагам, пишет Bloomberg.

Владельцы не менее 25% выпущенных бумаг, объединившись, могут предъявить долг к погашению "без дополнительных формальностей".

Однако, как отмечает Bloomberg, инвесторы могут не торопиться с решением, поскольку условия выпусков облигаций предполагают, что срок давности по таким требованиям пройдет только через три года с даты платежа. Если в течение этого времени с России снимут санкции, выплаты купонов по облигациям в валюте будут снова возможны.