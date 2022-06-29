После утреннего обстрела Николаева 29 июня, когда пострадал многоэтажный жилой дом, стало известно о двух погибших и трех раненых.

Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

"После удара по многоэтажному дому на данный момент 3 раненных, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ДСНС" - написал Ким.

Напомним, что в Николаеве сегодня воздушная тревога длилась с 3 ночи д 7 утра. В это время в городе были слышны взрывы из-за обстрела.

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