Сегодня войска РФ выпустили по Николаеву 8 ракет, три из них удалось сбить. Одна из ракет попала в центральный стадион, оставив огромную воронку на поле, сообщил мэр города Александр Сенкевич "Украинской правде".

"В прошлом году мы сдали административно-бытовой корпус - там все новенькое… Уничтожено. Новенькое поле мы сделали с обогревом - ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 м в ширину и 5 м в глубину", - рассказал Сенкевич.

Еще две ракеты, по его словам, попали в городок 79-й бригады. В начале войны там была разрушена прицельным выстрелом одна из казарм. Сегодня этот городок пуст, в нем никого нет.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".