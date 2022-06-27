Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает, что после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге 10 человек погибли, около 40 раненых.

По его словам, это предварительные данные и жертв будет больше.

Кроме того, он добавил что дополнительной потребности в сдачи донорской крови для пострадавших нет.

Скриншот: Telegram/Дмитро Лунін/Полтавська ОДА (ОВА)

Напомним, что российская ракета попала по людному торговому центру днем в 15:50. По данным Владимира Зеленского, в момент удара в ТЦ было более тысячи человек, уже на данный момент известно, что тушение продолжается, информация о погибших будет дополняться.

К тушению пожара привлечены более 100 спасателей на 100 единицах техники, также на место попадания ракеты едет пожарный поезд.

"Страна" публиковала видео с обстрелянным торговым центом. На них можно оценить, что пожар занял большую территорию, ведь дым от горения здания поднимается высоко в небо.

Также мы внимательно следим за событиями вокруг ракетного удара по ТЦ в Кременчуге в нашем обновляемом материале.