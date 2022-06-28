Войска РФ за выходные выпустили по Украине от 60 до 80 ракет, общая стоимость которых составляет $150-200 млн.

Об этом пишет Forbes на основании данных сводок ВСУ и местных администраций.

Для расчета стоимости ракет использовались такие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн , "Точка-У" – $0,3 млн.

Отметим, ранее в МВД сообщали, что Россия изменила тактику обстрелов городов, которую она применяет в Украине. Раньше россияне выпускали несколько ракет, а сейчас десятки.

Мы также писали, что 26 июня (в воскресенье) по Киеву выпустили 14 ракет. В результате загорелась многоэтажка в центре столицы. Погиб 1 человек, пострадали шестеро, среди них ребенок.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".