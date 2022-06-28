Сегодня с 4:00 утра обстрелу подвергся город Очаков в Николаевской области. Попадания пришлись по территории городского рынка, по зданию дворца культуры, в частный сектор, а также в два жилых здания (прямое попадание).

Об этом сообщает Николаевская ОВА в телеграм-канале.

Три человека погибли, из них один ребенок, еще шесть ранены. Среди раненых тоже есть дети. В результате удара в некоторых районах отсутствует - вода, газо, энергоснабжение и интернет.

Напомним, ранее Ким сообщил, что утром по Николаеву выпустили 11 ракет.

Также мы рассказывали, как в начале июня российские войска нанесли удар по Очакову.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".