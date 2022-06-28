Виталий Ким также рассказал об ударе по Очакову. Скриншот из видео

Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил подробности утреннего удара по облцентру. По городу было выпущено 11 ракет, часть из них сбили.

Об этом Ким сообщил в своем видеообращении.

Информация о потерпевших и масштабы последствий уточняются.

Напомним, утром в Николаеве слышали взрывы. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что обстрел произошел ракетами со стороны Херсона.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия. 

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами. 

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