Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на вчерашний дипфейковый разговор с мэром Берлина якобы от имени Кличко.

Как оказалось, аналогичный разговор состоялся и с мэром Мадрида.

"Враг не унимается и ведет войну по всем фронтам - в частности, по дезинформации, по дискредитации украинских политиков. Чтобы рассорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали.

Вчера якобы от моего имени мэрам нескольких европейских столиц с фальшивого почтового адреса разослали запросы общения через ZOOM. Поскольку наши друзья оперативно реагируют и поддерживают нас, мэры Берлина и Мадрида согласились на разговор. И с помощью технологии DeepFake с ними говорил злоумышленник, выдавая себя за Кличко.

Убежден, что правоохранители должны расследовать такую ​​"деятельность". Если нужно - привлечь иностранных специалистов", - написал Кличко.

Скриншот: Telegram/Віталій Кличко

Кроме того, немецкое издание Bild опубликовало снимок, как выглядел "фейк" Кличко во время общения с мэром Берлина.

Напомним, что братья Кличко встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем в ходе визита лидеров Евросоюза в Киев. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что они успели поговорить "о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи".

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