Вторжение России в Украину было "возможно, каким-то образом спровоцировано".

Такое мнение высказал Папа Римский Франциск, который вспомнил разговор накануне войны и предупреждение о том, что НАТО "лает у ворот России".

Об этом Понтифик сказал в интервью иезуитскому журналу La Civiltà Cattolica.

Он осудил "свирепость и жестокость российских войск", но предостерег от того, чтобы воспринимать войну в Украине как сказочное восприятие конфликта добра и зла.

"Здесь нет метафизических добра и зла. Появляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены. За пару месяцев до начала войны я познакомился с главой государства, мудрым человеком, который мало говорит, очень мудрым. И после разговора о вещах, о которых он хотел поговорить, он сказал мне, что очень обеспокоен тем, как продвигается НАТО. Я спросил его, почему, и он ответил: "Они лают у ворот России. И они не понимают, что русские империалисты и не подпускают к себе никакой иностранной державы". Он заключил: "Ситуация может привести к войне". Это было его мнение. Война началась 24 февраля. Именно глава государства смог прочесть признаки происходящего.

То, что мы видим, - это жестокость и свирепость, с которой эта война ведется войсками, в основном наемными, используемыми русскими. А русские вообще-то предпочитают посылать вперед чеченцев, сирийцев, наемников. Но опасность в том, что мы видим только это, что чудовищно, и не видим всей драмы, которая разворачивается за этой войной, которая, может быть, была как-то спровоцирована либо не предотвращена", - сказал Папа Римский.

Как писала "Страна", Папа Римский призвал глав государств начать переговоры о прекращении войны в Украине.

Ранее Понтифик рассказал о попытке встретиться с Путиным и обсуждении войны в Украине с главой РПЦ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.