В четверг, 30 июня, в Украине идет 127-й день войны с Россией.

В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Подробнее об этом читайте в итогах за 29 июня.

Ниже хроника новостей за 30 июня. Материал обновляется.

30 июня

07.11 Главком Валерий Залужный показал работу польских САУ "Краб" на передовой.

06.55 Германия начала обучение ВСУ работе с ракетно-залповыми установками Mars, о поставках которых стало известно на днях.

"Что касается ракетной артиллерии, установок Mars, которые мы будем поставлять, началась подготовка личного состава", - заявил представитель минобороны ФРГ Арно Колац.

Всего планируется передать три таких РСЗО.

05.50 С утра воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

01.30 Сообщают о сильных взрывах в Харькове.