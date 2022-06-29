В Николаеве спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажки, куда сегодня утром попала российская ракета. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что число раненных увеличилось до 5, погибли в результате удара 4 человека.

Об этом он написал в своем Телеграм.

По его словам, в результате удара в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 3 до 5 этажа. От ударной волны и обломков пострадали близлежащие дома.

"После завершения аварийно-спасательных работ, сможем зачистить всю территорию от мусора. Людям, потерявшим жилье, предоставим убежище и всю необходимую помощь", - добавил он.

Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремели взрывы. Ракеты РФ попали по жилой многоэтажке. Воздушная тревога длилась четыре часа.

Вчера по Николаеву выпустили 8 ракет. Одна из них попала в городской стадион.

Также мы писали, что позавчера Николаев обстреляли из "Урагана".

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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