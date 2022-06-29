От утреннего удара ракетой по Николаеву погибли четыре человека. Спасатели разбирают завалы домов
В Николаеве спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажки, куда сегодня утром попала российская ракета. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что число раненных увеличилось до 5, погибли в результате удара 4 человека.
Об этом он написал в своем Телеграм.
По его словам, в результате удара в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 3 до 5 этажа. От ударной волны и обломков пострадали близлежащие дома.
"После завершения аварийно-спасательных работ, сможем зачистить всю территорию от мусора. Людям, потерявшим жилье, предоставим убежище и всю необходимую помощь", - добавил он.
Напомним, сегодня утром в Николаеве прогремели взрывы. Ракеты РФ попали по жилой многоэтажке. Воздушная тревога длилась четыре часа.
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