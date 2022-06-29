В результате удара по многоэтажке в Николаеве погибли три человека, еще пять ранены. Отметим, что утром сообщалось о двух погибших.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким в своем Телеграм-канале.

"На 8:20- 5 раненных и 3 погибших", - написал он.

Напомним, утром 29 июня Николаев попал под обстрел. Пострадал многоэтажный жилой дом. Воздушная тревога длилась четыре часа. В это время в городе и были слышны взрывы.

Вчера по Николаеву выпустили 8 ракет. Одна из них попала в городской стадион.

Также мы писали, что позавчера Николаев обстреляли из "Урагана".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".