Сегодня вечером российские россияне обстреляли Николаев кассетными снарядами, сообщает мэр города Александр Сенкевич.

По данным военной комендатуры обороны города, обстрел велся из РСЗО "Ураган".

Как сообщил мэр, повреждения получили частные дома и автомобиль. Также боеприпасы упали возле остановки общественного транспорта.

Скриншот: Telegram/Сєнкевич Online

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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