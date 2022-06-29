В ночь на среду, 29 июня, российская армия обстреляла из артиллерии Зеленодольскую и Широковскую громады Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко в своем Телеграм-канале.

В селе Великая Костромка повреждены линия электропередач, часть населенного пункта остается без света. К счастью, никто не пострадал.

Вместе с тем, энергетики пока не могут начать работу, поскольку пока это небезопасно.

Напомним, вчера в Днепропетровскую область летело шесть ракет. Три сбила ПВО. Одна вражеская ракета попала в СТО.

Мы также показывали фото последствий ракетного удара по Днепропетровской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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