ГСЧС публикует фото последствий сегодняшнего ракетного удара по Днепропетровской области.

Сообщается, что две ракеты, которые прилетели в Днепр, разрушили два предприятия – промышленное и транспортное.

В транспортной компании из-за удара возник пожар, который спасатели уже ликвидировали. Предварительно, там поврежден 21 легковой и 13 грузовых автомобилей. Уничтожены здания, боксы и ангары.

На месте работает 41 спасатель и 11 единиц техники. Разбирают завалы и ищут людей.

Также "прилет" разрушил железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов остановлено. Повреждено несколько жилых домов.

В Синельниковском районе из-за обломков сбитой ракеты на открытой территории произошел пожар на площади в один гектар. Возгорание уже ликвидировано.

Напомним, сегодня в Днепропетровскую область летело 6 ракет. Три сбила ПВО. Одна вражеская ракета попала в СТО. На местном СТО не было никакой военной техники, военных или оружия. Помимо попадания в СТО пострадали также железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

В результате ракетных обстрелов по Днепру два поезда из этого города выйдут с задержкой.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".