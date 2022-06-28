В Днепре звуки нескольких взрывов раздались около 17:00, буквально через 20 минут после объявления воздушной тревоги. Жители одного из районов города видели пролетающую над их домами ракету.

После взрыва над одной из промзон Днепра поднялся дым.

Позже в сети появились кадры из частного дома, расположенного неподалеку от места взрыва - слышен звук взрыва, звон бьющихся стекол и горячие комментарии жильцов дома.

По предварительным данным, еще одну ракету сбили силы ПВО. Обломки ракеты разбросаны по одной из территорий.

Официальных комментариев по поводу ракетного удара по Днепру пока нет.

Напомним, в Харькове число жертв вчерашнего обстрела увеличилось до девяти. А после ракетного удара по ТЦ в Кременчуге в Офисе президента заявили, что там погибли более 20 человек. Еще 59 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".