После ракетных ударов по Днепру задерживаются два поезда. Подробности
Из-за ракетных обстрелов по Днепру два поезда из этого города выйдут с задержкой.
Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале.
"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожье - Перемышль и №3/4 Запорожье - Львов составила не более трех часов", - говорится в сообщении компании.
Как отметили в Telegram-канале "Политика страны", из этого сообщения можно сделать вывод, что ракеты попали в ж/д инфраструктуру.
Скриншот: Telegram/Укрзалізниця
Ранее "Страна" писала, что россияне выпустили по Днепру шесть ракет. Пострадали СТО, Ж/Д инфраструктура и промышленное предприятие.
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