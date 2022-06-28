Из-за ракетных обстрелов по Днепру два поезда из этого города выйдут с задержкой.

Об этом сообщает Укрзализныця в своем Telegram-канале.

"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов №31/32 Запорожье - Перемышль и №3/4 Запорожье - Львов составила не более трех часов", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в Telegram-канале "Политика страны", из этого сообщения можно сделать вывод, что ракеты попали в ж/д инфраструктуру.

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее "Страна" писала, что россияне выпустили по Днепру шесть ракет. Пострадали СТО, Ж/Д инфраструктура и промышленное предприятие.

Также мы публиковали первые фото и видео с места попадания ракет.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Подробности событий за 27 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".