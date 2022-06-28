Во вторник, 28 июня, российские войска обстреляли Днепр и Днепропетровскую область. Вражеская ракета попала в СТО.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

По словам мэра, на местном СТО не было никакой военной техники, военных или оружия.

На данный момент под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.

Также данные уточнил глава ОВА Валентин Резниченко.

Он сообщил, что в Днепропетровскую область летело 6 ракет. Три сбила ПВО. Помимо попадания в СТО, о котором сообщил мэр Филатов, пострадали также железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

Напомним, сегодня в Днепре звуки нескольких взрывов раздались около 17:00, буквально через 20 минут после объявления воздушной тревоги. Жители одного из районов города видели пролетающую над их домами ракету. После взрыва над одной из промзон Днепра поднялся дым.

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