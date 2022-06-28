Опубликованы фото последствий утреннего удара РФ по Очакову
Появились фото последствий сегодняшнего удара по Очакову в Николаевской области. По данным главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура.
Замазеева сообщает о двух погибших (ранее губернатор Ким говорил о трех погибших в результате удара).
Среди шести человек, получивших ранения, четверо детей: годовалый ребенок, подростки 13 и 16 лет, а также трехмесячный младенец, который сейчас находится в коме.
Разбор завалов продолжается.
Ранее сообщалось, что попадания пришлись по территории рынка, дому культуры и жилым домам в частном секторе.
Напомним, в Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим после ракетного удара по торговому центру.
Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.
Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.
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