ВСУ сообщили о 10 попаданиях по захваченному оккупантами Змеиному. Видео
ВСУ прошлой ночью снова нанесли удар по захваченному войсками РФ острову Змеиный. Зафиксировано более 10 попаданий по острову.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" и публикует видео обстрелов.
В результате удара поражен еще один российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Более подробные результаты уточняются, сообщает командование.
Напомним, на прошлой неделе в ВСУ сообщали о поражении двух российских ЗРК "Панцирь-С1" на Змеином.
Затем украинские военные подтвердили, что на острове Змеиный опять ведутся активные боевые действия.
По данным разведки, РФ разместила на Змеином ПВО, системы РСЗО и катерную группу. ВСУ наносят по ним удары. В ГУР Минобороны заявляли, что операция на острове продлится до полного его освобождения.
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