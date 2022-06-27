ВСУ прошлой ночью снова нанесли удар по захваченному войсками РФ острову Змеиный. Зафиксировано более 10 попаданий по острову.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" и публикует видео обстрелов.

В результате удара поражен еще один российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1". Более подробные результаты уточняются, сообщает командование.

Напомним, на прошлой неделе в ВСУ сообщали о поражении двух российских ЗРК "Панцирь-С1" на Змеином.

Затем украинские военные подтвердили, что на острове Змеиный опять ведутся активные боевые действия.

По данным разведки, РФ разместила на Змеином ПВО, системы РСЗО и катерную группу. ВСУ наносят по ним удары. В ГУР Минобороны заявляли, что операция на острове продлится до полного его освобождения.

А в Крыму заявили о новом обстреле захваченных буровых вышек в Черном море.

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