Североатлантический Альянс не намерено участвовать в разблокировке украинских портов в Чёрном море, чтобы не спровоцировать "неприемлемую эскалацию".

Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью "Европейской правде".

"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет решить ситуацию. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению", - сказал Мирча Джоанэ.

По его словам, партнеры пытаются найти другие варианты решения. Первый из них - перевозка зерна по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС. Этот маршрут, несмотря на его недостатки, уже позволяет вывозить по крайней мере часть зерна, предназначенного для экспорта, сообщил он.

"Второй вариант - который действительно очень сложный - это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия - игрок на этой сцене", - добавил Мирча Джоанэ.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 призвали разблокировать порты и пообещали поддержку.

Также мы писали, что в Турции заявили о договоренности по созданию в Стамбуле центра по вывозу украинского зерна.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 26 июня, аналитика и прогнозы - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".