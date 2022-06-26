По захваченным Россией черноморским буровым вышкам "Черноморнефтегаза" снова нанесли удар. Пострадавших в этот раз нет.

Об этом сообщили "власти Крыма".

По данным телеграм-канала Baza, удар произошел ночью и пришелся на вертолетную площадку буровой "Таврида".

Одновременно оперкомандование "Юг" сообщило, что в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксировали активность российских поисково-спасательных судов.

"Вероятно, они проводят эвакуацию персонала из-за аварии на одной из платформ", - заявил представитель командования Владислав Назаров.

Отметим, что после предыдущего обстрела буровых 20 июня российские власти грозили Украине ударами "по центрам принятия решений".

А в Украине заявили, что платформы использовались как пункты контроля части Черного моря.

После этого в Черном море как минимум три дня продолжался пожар на газовых вышках.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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