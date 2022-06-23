ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте оккупированного Севастополя.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем Youtube-канале.

По словам аналитика, целесообразность удара по бухте, а также по Крымскому мосту, будет рассматривать Генштаб.

"Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов "Гарпун", и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение - в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет "Калибр" на борт подводных лодок", - сказал Жданов.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия.

Однако тот же Жданов в интервью Дмитрию Гордону сказал, что чтобы повредить Крымский мост и прекратить его функционирование как железнодорожной артерии, необходимо будет бить по нему ракетами месяц.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что мост - сложная цель, так как его хорошо охраняют системы ПВО.