Украинские военные подтвердили, что на острове Змеиный опять ведутся активные боевые действия
Украинские военные подтвердили сообщения об активных боевых действиях на острове Змеиный.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"На Змеином продолжались активные боевые действия с разнородными силами и видами вооружения. Результаты уточняются", - заявили в оперативном командовании.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Змеином российский ЗРК "Панцирь-С1".
По данным разведки, РФ разместила на Змеином ПВО, системы РСЗО и катерную группу. ВСУ наносят по ним удары.
Также в Крыму заявили о новом обстреле захваченных буровых вышек в Черном море.
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Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.
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