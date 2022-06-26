Украинские военные подтвердили сообщения об активных боевых действиях на острове Змеиный.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"На Змеином продолжались активные боевые действия с разнородными силами и видами вооружения. Результаты уточняются", - заявили в оперативном командовании.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили на Змеином российский ЗРК "Панцирь-С1".

По данным разведки, РФ разместила на Змеином ПВО, системы РСЗО и катерную группу. ВСУ наносят по ним удары.

Также в Крыму заявили о новом обстреле захваченных буровых вышек в Черном море.

Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.

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