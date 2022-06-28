Во вторник, 28 июня, в результате обстрела промзоны в Индустриальном районе Харьков вспыхнул пожар на одном из предприятий, сообщает ГСЧС.

По информации спасателей, это случилось около 12:00. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что в результате обстрела Индустриального района Харькова, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Также Синегубов подтвердил информацию о пожаре, который вспыхнул после обстрела на одном из предприятий и призвал не выходить на улицу без необходимости.

Напомним, в Офисе президента заявили, что в Кременчуге погибли более 20 человек. Еще 59 - ранены. Также мы сообщали, что по Николаеву выпустили 8 ракет. Одна из них попала в городской стадион.

Война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено - 15, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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