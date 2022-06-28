Спикер Кремля Дмитрий Песков заявляет, что Киев может прекратить войну "до конца текущих суток".

Для этого, по словам Пескова, "нужен приказ националистическим подразделениям, приказ украинским военным сложить оружие".

Также, по его словам, нужно выполнить условия РФ.

Такое заявление Песков сделал, комментируя слова Зеленского о том, что он хочет, чтобы война России в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 125-й день. Мы следим за главными новостями 28 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 124-го дня войны. 27 июня среди бела дня ракета ударила по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где находилось много людей. По словам Владимира Зеленского, более тысячи человек.

Также армия РФ обстреляла Харьков, где погибло четыре человека и было ранено пятнадцать, среди них дети.

В Луганской области после захвата Северодонецка войска РФ все силы бросили на Лисичанск, там наносятся авиаудары и работает тяжелая артиллерия.

В Донецкой области армия РФ усилила наступление к северу от Славянска. Сам Славянск под сильными обстрелами.

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