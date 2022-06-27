Президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет, чтобы война России в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Также Зеленский попросил поставить Украине системы ПВО, ужесточить санкции против России, предоставить нашей стране гарантии безопасности и помощь в восстановлении.

Говорил также о необходимости разблокировать экспорт украинского зерна.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны G7 пообещали Зеленскому поддерживать Украину "столько, сколько понадобиться".

Ранее Bloomberg сообщал, что в тексте проекта заявления саммита G7 в Баварии будет сказано, что лидеры G7 обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Также на встрече G7 Джонсон и Макрон объявили, что появился шанс для перелома в войне.

Война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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