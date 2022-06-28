Ночью главнокомандующий ВСУ Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином.

Об этом главнокомандующий ВСУ рассказал в своем Telegram-канале.

Залужный рассказал, что обстрелы украинских городов стали более интенсивными.

"4 дня назад противником из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатые ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за прошедшие сутки - 12 (в сумме 131 ракета - Ред.). К сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", - сообщил Залужный.

Также Залужный рассказал, что район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и оканчивается в районе населенного пункта Васильевка.

"Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей. В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия изменила тактику обстрелов, теперь стреляют из разных точек десятками ракет.

Также мы писали, что за выходные российская армия выпустила по Украине от 60 до 80 ракет на 150-200 млн долларов.