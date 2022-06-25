Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что реактивные системы залпового огня HIMARS уже помогают защищать нашу страну.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.Войска РФ нанесли два ракетных удара по объектам инфраструктуры в Ровенской области

"HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели - военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – победа", - говорится в сообщении.

Также Залужный опубликовал видео работы HIMARS.

Напомним, ранее мы публиковали видео применения Himars бойцами ВСУ и сравнение американского РСЗО с "Градами" и "Ураганами".

Также мы сообщали, что в США рассказали, когда Украина получит новую партию из четырех РСЗО HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.