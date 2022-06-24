Партия из четырех дополнительных ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые США обещали поставить Украине, прибудет к середине июля.

Об этом сообщает сайт телеканала CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Также официальное лицо добавило, что очередную группу украинцев обучают управлять этой техникой.

HIMARS - это самые современные американские мобильные установки реактивных систем залпового огня с высокоточными боеприпасами, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

Ранее "Страна" рассказывала, что первая партия этих РСЗО уже находится в Украине, о чем сообщали министр обороны Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Между тем близкие к американской разведке чиновники США не думают, что системы залпового огня HIMARS немедленно изменят ситуацию на фронте.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.