Министерство обороны Соединенных Штатов Америки склоняется к тому, чтобы удвоить количество ракетных установок, отправленных в Украину, пишет американская газета Politico.

Как говорится в сообщении, США уже отправляют на Украину четыре мобильные установки реактивных систем залпового огня HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км.

По словам чиновника, решение будет "основано на неотложных потребностях Украины".

То есть, к четырем установкам, которые США намерены отправить Украине, могут добавиться еще четыре.

Если это произойдет, то у Украины будет 14 реактивных установок (в сумме 8 от США, 3 от Британии и 3 от Германии).

Напомним, что первые четыре установки РСЗО HIMARS, поставки которых были согласованы еще ранее, будут доставлены в Украину до конца июня.

Также мы рассказывали о том, что газета The New York Times перечислила причины, почему передача идет медленнее, чем бы того хотелось Украине. Среди них сложная логистика, опасения эскалации и нежелание стран Запада истощать свои запасы.