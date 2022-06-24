В США не думают, что американские системы залпового огня HIMARS немедленно изменят ситуацию на фронте.

Об этом пишет CNN со ссылкой на близких к американской разведке чиновников США.

Они сообщили, что такие системы в Украину поставили с ограниченным запасов снарядов и дальностью (чтоб не доставало до территории России), а РФ может уничтожить западное вооружение ударами высокоточного оружия.

Также по данным CNN, война "может продолжаться годы" за счет военного преимущества РФ.

В свою очередь, в США испытывают трудности с восполнением переданного вооружения из-за нарушения цепочек поставок.

Напомним, что HIMARS - это самые современные американские мобильные установки реактивных систем залпового огня с высокоточными боеприпасами, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км. Первая партия РСЗО HIMARS уже прибыла в Украину.

Сроки следующих поставок в Белом доме пока не назвали.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.