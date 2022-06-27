Находящийся в плену командир мариупольских морпехов Сергей Волынский ("Волына") заявил, что приказ прекратить сопротивление и сдаться в плен поступил от главкома ВСУ Валерия Залужного.

Видео с пленным военным публикуют российские телеграм-каналы.

Позже лично Волынскому, по его словам, этот приказ подтвердил Давид Арахамия и президент Владимир Зеленский.

Также поступило распоряжение выйти на российское командование через ГУР Минобороны, чтобы обсудить условия процесса.

После чего через ГУР Минобороны Украины была организована встреча командиров гарнизона "Азовстали" с российским генерал-лейтенантом, на котором и были обсуждены все нюансы.

Ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов пообещал в ближайшее время освободить из плена украинских военных с "Азовстали".

Сообщалось, что следком РФ допрашивает более 200 пленных украинских офицеров, в том числе и бойцов с "Азовстали".

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