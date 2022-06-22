Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обещает в ближайшее время освободить из плена большинство украинских военных с "Азовстали".

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Мы занимаемся освобождением из плена. В ближайший срок уже будут первые освобождены, значительная их часть. Обмен будет осуществляться в несколько этапов, надо понимать, что небольшие обмены идут постоянно", - заявил Буданов.

По его словам, самая главная проблема – в командном составе.

"Их освободить труднее", - сказал Буданов.

Напомним, что украинские военные с "Азовстали" попали в плен более месяца назад. С тех пор никого из них не обменяли. Была освобождена медик Юлия Паевская (Тайра). Но она попала в плен в Мариуполе ещё в марте и не на "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.