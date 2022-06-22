Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин уточнил, что мариупольский завод "Азовсталь" как металлургический комбинат российские власти восстанавливать не планируют.

По его словам, зона завода "Азовсталь" в Мариуполе в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место для отдыха, но "продолжение его работы как металлургического комплекса не рассматривается".

Ранее Хуснуллин заявил, что россияне "склоняются к тому, что "Азовсталь" должна продолжить работу".

Между тем олигарх Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 миллиардов из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.