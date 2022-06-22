Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, который в Москве курирует экономику захваченных территорий Украины, заявил, что россияне "склоняются к тому, что "Азовсталь" должна продолжить работу".

По его словам, вопрос, что делать с предприятием, очень важный.

"Но мы склоняемся к мнению, что "Азовсталь" останавливать не нужно - это 12 тысяч работающих", - сказал политик.

Ранее в "ДНР" утверждали, что мариупольский комбинат восстанавливать не будут.

Хуснуллин также заявил, что "затраты на восстановление Мариуполя будут довольно большие, все здания уже обследованы, понимаем, что ремонтировать, а что сносить".

Как продолжил вице-премьер, сценарий развития Мариуполя уже рассмотрен.

"Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч", - добавил он.

Между тем олигарх Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 миллиардов из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.