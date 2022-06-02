Украинский пилот рассказал детали секретной операции полётов на "Азовсталь" в то время, когда она была уже заблокирована.

Интервью с ним опубликовали в YouTube-канале Сухопутных войск Украины.

Пилот доставил на окруженный российскими войсками завод в Мариуполе груз, а также вывез 20 раненых.

"Руководило этой операцией ГУР, она была секретная. У кого-то были сутки, у кого-то неделя на подготовку, а у кого-то - считанные часы. Необходимо было доставить груз на территорию противника, в глубину больше 100 километров", - рассказал пилот.

На обратном пути в его вертолет попала ракета ПЗРК и отказал один двигатель.

"К сожалению, второму вертолету позади меньше повезло и весь экипаж погиб. На нашем борту было 20 раненых, и я думал, что, если мы сядем в поле, как их эвакуировать? Поэтому оставалось долетать до места посадки", - рассказал пилот.

Отметим, что глава ГУР Минобороны в интервью американскому военному изданию The War Zone заявлял, что к украинским военнослужащим в Мариуполе на "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением - едой, медикаментами, питьевой едой и боеприпасами. В общей сложности было семь таких миссий.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович еще в апреле рассказывал, что под Мариуполем сбили украинский вертолет, который пытался вывезти раненых бойцов. А в Минобороны России 31 марта заявляли, что под Мариуполем был сбит один украинский Ми-8, а второй вертолет потерпел крушение. Обе машины пытались провести эвакуацию военных из Мариуполя.

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