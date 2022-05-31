В сети появилось видео пролёта украинских вертолетов в Мариуполь на помощь защитникам "Азовстали"
Опубликовано видео пролёта украинских вертолетов в Мариуполь на помощь осажденным в городе военным. Съёмки велись в марте 2022 года.
Соответствующее видео публикует "Днепр оперативный" во вторник, 31 мая.
Ранее глава ГУР Минобороны в интервью американскому военному изданию The War Zone заявил, что к украинским военнослужащим в Мариуполе на "Азовсталь" летало 16 военных вертолетов Ми-8, загруженных необходимым снаряжением - едой, медикаментами, питьевой едой и боеприпасами. В общей сложности было семь таких миссий.
Напомним, ранее командир морпехов Волынский рассказал, как его бойцы прорывались на "Азовсталь".
Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.
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