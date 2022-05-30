Находящийся в плену и.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной "Волына") сообщил в интервью НТВ, что во время эвакуации с территории Мариупольского завода имени Ильича на "Азовсталь" его бойцы нанесли на машины знак Z, чтобы замаскироваться под российские войска.

"Со мной пошли около 200 ребят, в основном они были из морской пехоты, с которыми я проходил службу. Подготовились, нанесли опознавательные знаки Z на технику, чтобы ввести в заблуждение силы, которые могли встретиться нам на пути, отработали маршрут и двигались в направлении "Азовстали", – рассказал Волынский.

Также он сообщил, что две колонны украинских морпехов – его и его бывшего командира по 36-й бригаде Владимира Баранюка – должны были идти вместе, но в итоге разделились (Баранюк также попал в плен).

"Он попал под огонь артиллерии, под удары авиации, его техника наталкивалась на минные шлагбаумы. Люди погибали, получали ранения, и движение техники захлебнулось", – сообщил "Волына".

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