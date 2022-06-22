Обмен парамедика "Тайры" (Юлии Паевской) мог состояться на свободу Адама Гриценко - сына соратника Кадырова Мурада Саидова. Об этом говорит издание "Обозреватель" со ссылкой на источник в спецслужбах Украины.

Причем, по данным источников, Гриценко до "обмена" жил в Украине и остался в ней после него.

"Договоренность была простой: россияне отпускают в Украину "Тайру", а Адама наши силовики не трогают. Решение не ехать в Россию принял сын Саидова, а "депортировать" куда-либо гражданина Украины в принципе невозможно", - сообщил собеседник издания.

Напомним, что о том, что Тайру "обменяли" на Саидова-младшего заявила впервые российская журналистка Ирина Куксенкова. По ее данным, за освобождение Адама выплачено ещё было дополнительно 25 миллионов рублей.

В понедельник с опровержениями этой информации выступил Кадыров и сам Саидов. Саидов заявил, что на Тайру его сына никто и не менял и Адам все ещё остаётся в Украине.

Если верна информация "Обозревателя", то Адам Гриценко действительно не был отправлен в Россию, но к нему были сняты вопросы у украинских спецслужб в обмен на то, что отпустили Тайру.

"Страна" подробно разбиралась в ситуации тут.

Мы также публиковали заявление Тайры после плена. Она рассказала, что с ней обращались как в концлагере и она сильно похудела.