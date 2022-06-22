Кремль не предоставил США никаких дополнительных подробностей о местонахождении двух американцев, захваченных в плен в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

"У нас нет никаких дополнительных подробностей, кроме того, что было сообщено в СМИ", - сказал Прайс.

"Мы находимся в прямом контакте с российскими властями. Ни российские власти, ни российские прокси-силы, ни какие-либо другие организации не предоставили нам дополнительных сведений о местонахождении этих американцев", – добавил он.

Александр Дрюке и Энди Тай Нгок Хюинь пропали в Харьковской области. В Москве признали, что Друке и Хюинь находятся под стражей и под следствием.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.