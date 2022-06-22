В США заявили, что находятся на связи с Россией по поводу пленных американцев, но подробностей нет
Кремль не предоставил США никаких дополнительных подробностей о местонахождении двух американцев, захваченных в плен в Украине.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.
"У нас нет никаких дополнительных подробностей, кроме того, что было сообщено в СМИ", - сказал Прайс.
"Мы находимся в прямом контакте с российскими властями. Ни российские власти, ни российские прокси-силы, ни какие-либо другие организации не предоставили нам дополнительных сведений о местонахождении этих американцев", – добавил он.
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Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.
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