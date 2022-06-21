Соединенные Штаты категорически не согласны с тем, что, как заявляет Россия, взятые в плен в Украине граждане США не защищены Женевской конвенцией.



Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Sky News.

По словам Кирби, Вашингтон довел свою позицию до сведения российских властей.

Таким образом, США, как Британия, обратились к Москве по поводу пленных.

Как писала "Страна", посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что Великобритания обратилась к Российской Федерации по поводу приговоренных в "ДНР" к смертной казни британских граждан.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что два гражданина США, взятые в плен в Украине во ходе боевых действий, были наемниками и должны нести ответственность за свои действия.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.