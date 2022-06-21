Великобритания обратилась к Российской Федерации по поводу приговоренных в "ДНР" к смертной казни британских граждан.

Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат охарактеризовал ноту как высокомерную.

"Могу сказать, что было обращение британцев к нам. Они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях", - рассказал Келин. По его словам, направленные запросы не вызывают желания взаимодействовать в этих вопросах.

Напомним, 9 июня "Верховный суд ДНР" признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Воевавших за ВСУ иностранцев приговорили к смертной казни.

А вскоре "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что обмен этих иностранцев пока не обсуждается, а оснований для их помилования нет.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.