Арестович анонсировал обучение украинских военных в Британии из-за постоянных обстрелов учебных центров
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что обучать новобранцев для фронта или резервов на территории Украины становится все сложнее из-за российских обстрелов. В Украине, по его словам, "нет безопасных мест".
Об этом Арестович сказал в эфире канала Курбанова LIVE.
"В Украине нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают – сбить их все невозможно. Сбить носители мы не можем. Наносятся постоянные удары по учебным центрам.
Сконцентрировать одновременно большое количество военных в учебных центрах сложно. Британия предложила подготовить 10 тысяч бойцов. 4 месяца – это базовая стандартная качественная пехотная подготовка", - сказал советник Ермака, напомнив об уже известном предложении Бориса Джонсона.
Ранее Арестович предупреждал о новых ракетных ударах по Киеву и Украине в целом.
Также Арестович опасается, что успех россиян на Луганщине имеет все шансы перерасти из тактического в оперативный, несмотря на его уверения о том, что у российской армии нет сил для взятия Донецкой области.
Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.
Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску.
Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.
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