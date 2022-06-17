Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, приехавший в Киев сразу после визита евролидеров, предложил начать масштабную программу подготовки для ВСУ.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Борис Джонсон на встрече с Владимиром Зеленским предложил начать программу с возможностью тренировки до 10 тысяч украинских военных каждые 120 дней.

Джонсон добавил, что его необъявленный визит в Киев должен отправить четкое и простое сообщение украинскому народу о поддержке Украины.

"Великобритания с вами, и мы будем с вами, пока вы не победите", - заявил Борис Джонсон.

Ранее мы писали, что британская компания передаст ВСУ радиолокационные системы для борьбы с вражескими дронами.

Война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.