"Это левацкая штука, а я не левак". Арестович объяснил, почему критикует активистов
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович продолжает свой "джихад" против украинских активистов. На прошлой неделе он жестко раскритиковал активистов, после чего на Арестовича полилась волна хейта.
В интервью каналу "Исландия" Арестович заявил, что не любит активистов, потому что "любой активизм - это левацкая штука".
"Я не левак и терпеть не могу левацкую идеологию. Правого активизма не бывает. А Евгений Карась - не активист, его не существует. Левацкая идея - это идея справедливого распределения и отсутствия иерархии", - объяснил Арестович.
Кроме того, советник главы ОП считает, что активисты "постоянно хотят быть в позиции жертвы".
"У этих всех людей есть беда - они умеют праведно гневаться без сомнений. Они стремятся сбиваться в стада. И то, что я больше всего не терплю: они постоянно хотят быть в позиции жертвы и жертвовать другими", - сказал Арестович.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович своем телеграм-канале написал, что все сферы, куда добираются активисты, начинают ухудшаться. Украинская культура впечатляет и захватывает, "пока туда не допустили активистов", написал Арестович.
После чего Арестовича заявил о том, что ЛГБТ - это "люди с отклонениями", и признался, что относится к ним с сочувствием. Также советник главы ОП считает, что воюющие на фронте женщины становятся объектами сексуальных домогательств и вообще их там за людей не считают.