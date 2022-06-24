Советник главы Офиса президента Алексей Арестович продолжает свой "джихад" против украинских активистов. На прошлой неделе он жестко раскритиковал активистов, после чего на Арестовича полилась волна хейта.

В интервью каналу "Исландия" Арестович заявил, что не любит активистов, потому что "любой активизм - это левацкая штука".

"Я не левак и терпеть не могу левацкую идеологию. Правого активизма не бывает. А Евгений Карась - не активист, его не существует. Левацкая идея - это идея справедливого распределения и отсутствия иерархии", - объяснил Арестович.

Кроме того, советник главы ОП считает, что активисты "постоянно хотят быть в позиции жертвы".

"У этих всех людей есть беда - они умеют праведно гневаться без сомнений. Они стремятся сбиваться в стада. И то, что я больше всего не терплю: они постоянно хотят быть в позиции жертвы и жертвовать другими", - сказал Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович своем телеграм-канале написал, что все сферы, куда добираются активисты, начинают ухудшаться. Украинская культура впечатляет и захватывает, "пока туда не допустили активистов", написал Арестович.

После чего Арестовича заявил о том, что ЛГБТ - это "люди с отклонениями", и признался, что относится к ним с сочувствием. Также советник главы ОП считает, что воюющие на фронте женщины становятся объектами сексуальных домогательств и вообще их там за людей не считают.