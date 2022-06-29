Одесская область подвергается регулярным ракетным ударам со стороны РФ. Скриншот из видео

Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил сегодняшние ракетные удары по Одесской области. По его словам, одна ракета была сбита.

Об этом он заявил в видеообращении.

Также он сообщил, что после удара по кременчугскому ТРЦ "Амстор" в Одессе создана комиссия, которая проверяет ТРЦ на соблюдение всех требований по организации безопасности населения.

По словам Марченко, если комиссия обнаружит нарушения, виновных привлекут к уголовной ответственности.

Тем временем спасатели разобрали 75% завалов торгового центра в Кременчуге. При этом пострадали два сотрудника ГСЧС.

"Страна" разбиралась, почему ТРЦ игнорируют воздушные тревоги и изменит ли ситуацию удар по Кременчугу. Многие банально не хотят прерывать торговлю.

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