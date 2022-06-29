Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил сегодняшние ракетные удары по Одесской области. По его словам, одна ракета была сбита.

Об этом он заявил в видеообращении.

Также он сообщил, что после удара по кременчугскому ТРЦ "Амстор" в Одессе создана комиссия, которая проверяет ТРЦ на соблюдение всех требований по организации безопасности населения.

По словам Марченко, если комиссия обнаружит нарушения, виновных привлекут к уголовной ответственности.

Тем временем спасатели разобрали 75% завалов торгового центра в Кременчуге. При этом пострадали два сотрудника ГСЧС.

"Страна" разбиралась, почему ТРЦ игнорируют воздушные тревоги и изменит ли ситуацию удар по Кременчугу. Многие банально не хотят прерывать торговлю.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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