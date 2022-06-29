Россияне выпустили по Одесской области ракету, ее сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Ракета Х-22 была выпущена из самолета Ту-22 со стороны Черного моря. ПВО сбила ее над полями Одесского района.

Разрушений и пострадавших нет.

Напомним, на днях по Одесской области был нанесен авиаудар, пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

Также сообщалось, что недавно в Одессе ПВО сбило две российских ракеты, выпущенные из Крыма.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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