Россияне выпустили по Одессе ракету со стороны Черного моря. Ее сбили силы украинской ПВО
Россияне выпустили по Одесской области ракету, ее сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Ракета Х-22 была выпущена из самолета Ту-22 со стороны Черного моря. ПВО сбила ее над полями Одесского района.
Разрушений и пострадавших нет.
Напомним, на днях по Одесской области был нанесен авиаудар, пострадали шесть человек, среди которых ребенок.
Также сообщалось, что недавно в Одессе ПВО сбило две российских ракеты, выпущенные из Крыма.
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Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.
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