В воскресенье, 19 июня, Телеграм-каналы сообщили о взрыве и сбитой ракете в Киевской области.

Почти одновременно с сообщениями в регионе и в самом Киеве объявили воздушную тревогу.

Кроме того, как сообщают очевидцы из Ирпеня и Бучи, около 7:15 был слышен гул самолета или ракеты, а потом взрыв. На машинах сработали сигнализации.

Некоторое время спустя после громких звуков народный депутат из фракции "Европйской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале сообщил, что возле Киева украинские ПВО сбили ракету.

Вслед за Гончаренко Киевская ОВА подтвердила взрывы в области. По ее данным, в Вышгородском районе отработало наше ПВО. Пострадавших и пожаров нет.

Ранее мы писали, что вчера россияне ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. В регионе находится Шебелинский ГПЗ - второй после Кременчугского НПЗ производитель топлива в стране.

Кроме того, вчера в Одесской области силы украинской ПВО сбили две крылатые ракеты, выпущенные из оккупированного Крыма.

Напомним, война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.